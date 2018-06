Elizabeth II (re)fête ses 92 ans, première sortie officielle pour Meghan Markle

La parade s’annonce majestueuse : plus de 1400 soldats, 200 chevaux et 400 musiciens. Pour son anniversaire, la reine Elizabeth II voit les choses en grand. Toute la famille royale sera réunie autour du monarque et, pour la première fois, la reine pourra compter sur Meghan Markle pour l’aider à souffler ses bougies. Car la jeune duchesse de Sussex, de retour de sa lune de miel, fait désormais partie de la famille. Le tout jeune prince Louis de Cambridge devrait lui aussi compter parmi les convives.





Cette cérémonie, appelée "Trooping the Colour" est une tradition vieille de plus de 260 ans. Pour les plus fins connaisseurs de la monarchie britannique, la date ne correspond en rien à l’anniversaire de la reine. Le plus vieux monarque du monde a déjà fêté ses 92 ans, le 21 avril dernier. Pourquoi deux anniversaires ? La raison est simple : la météo !