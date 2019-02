"Beaucoup de talent" et "d’une beauté rare" : Vanessa Paradis très fière de sa fille Lily-Rose Depp

L'émotion monte encore d'un cran au moment de revoir une interview de sa fille qui se dit fière d'être comparée à elle. "Vous allez me faire pleurer", glisse Vanessa Paradis, très émue. Ajoutant que ses enfants sont sa "plus grande histoire d'amour". "C'est quelque chose de très spécial que de partager ses passions et ses métiers avec sa fille ou avec son fils", affirme-t-elle, évoquant les souvenirs de sa première tournée : "Elle avait un an et demi. Elle regardait les sessions de maquillage, éblouie. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais".