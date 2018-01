"Elle est là !" : Kim Kardashian annonce la naissance de son troisième enfant (et remercie sa mère porteuse)

L'"Incroyable" famille Kardashian compte un membre de plus. Kim Kardashian et Kanye West sont officiellement parents pour la troisième fois et c'est évidemment en ligne que le faire-part de naissance a été publié. "Elle est là !", a écrit la jeune femme sur son site, "heureuse" d'annoncer l'arrivée de son troisième enfant, "une belle petite fille en bonne santé". La starlette de téléréalité n'oublie par de remercier ses "merveilleux médecins et infirmières pour leur soin particulier" et celle sans qui cette grossesse ne se serait jamais produite : leur mère porteuse.