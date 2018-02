Elle est née sous X en 1977 : qui est Julie, la fille cachée de Claude François ?

"Il n’apprendra l’existence de Julie qu’à sa naissance, en mai 1977, soit dix mois avant sa mort, le 11 mars 1978", précise Fabien Lecoeuvre. A l’époque, Fabienne a choisi d’accoucher sous X, la fillette étant ensuite adoptée par une famille en Flandres, loin du showbiz parisien. Elle ne fera la connaissance de sa "vraie" mère que plusieurs années après.





Le biographe révèle que Julie a déjà rencontré ses demi-frères et qu’il n’y "aucun mauvais sentiment dans cette affaire. Ils se connaissent et se sont vus récemment lors d’un concert de M. Pokora en Belgique (…) Julie et Fabienne sont deux femmes charmantes et intelligentes. Elles n’ont jamais essayé de profiter de cette filiation naturelle."