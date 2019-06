"Elle est très gentille" : Donald Trump rétropédale sur la "méchante" Meghan Markle

Il joue sur les mots comme il jouait avec les portefeuilles immobiliers il y a quelques années. Non, Donald Trump n'a jamais qualifié Meghan Markle de "méchante". Interrogé par son ami Piers Morgan pour l'émission "Good Morning Britain" mercredi 5 juin, le président américain est revenu sur l'affaire qui a empoisonné sa visite officielle au Royaume-Uni cette semaine. Et a assuré que "ça ne le dérangeait pas de clarifier les choses".





L'ancien homme d'affaires rappelle d'abord les conditions de son interview avec The Sun. "On m'a posé la question et je ne savais pas qu'elle avait dit des choses mauvaises à mon sujet mais c'est l'impression que j'ai eue et ce n'est pas grave", commence-t-il. Il explique que le journaliste lui a rapporté des propos de la duchesse de Sussex, tenus avant son élection à l'automne 2016. Elle l'avait notamment traité de "misogyne".