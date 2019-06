"Elle irradiait comme une centrale atomique" : Frédéric Beigbeder dithyrambique sur le mariage de son ex Laura Smet

Ce samedi 15 juin, Laura Smet a épousé religieusement l'homme d'affaires Raphaël Lancrey-Javal. A l'occasion de cette cérémonie au Cap Ferret réunissant familles et amis proches (David Hallyday et ses filles Emma et Ilona, Nathalie Baye, le parrain de Laura Dominique Besnehard, l'ex-femme de Marc Lavoine Sarah Poniatowski, Melita Toscan du Plantier ou encore l'animateur Bernard Montiel), un ex de la mariée était convié : Frédéric Beigbeder. L'écrivain a livré magazine Point de vue ses impressions sur la noce.





Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne relève aucune animosité entre les deux ex. Au contraire, Frédéric Beigbeder partage son son bonheur pour les jeunes mariés dans les colonnes de l'hebdomadaire people : "Les yeux de Laura étaient assortis à l'océan. Elle était si heureuse qu'elle irradiait comme une centrale atomique. Tout le monde souriait, il y avait de l'amour et de la joie dans l'air. C'était un des plus beaux mariages où je suis jamais allé", confie-t-il.