"Elle m’apaise" : Alain-Fabien Delon officialise son histoire d'amour avec Capucine Anav

Dans cet entretien accompagné de multiples photos, la jeune femme rectifie l’image de bad boy que traîne le fils d’Alain Delon et de Rosalie van Breemen. "Ça dépend de son humeur", précise-t-elle. "Il est hypersensible et ressent tout de façon plus intense, alors parfois il a besoin d’être apaisé. C’est aussi un gentleman, romantique et surtout très attentionné. Si j’ai un coup de blues, je n’ai pas besoin de lui dire, il le sent."





Heureux, Alain-Fabien n’exclut pas de passer la bague au doigt de l’ancienne candidate de "Secret Story". Mais il reste prudent. "Le mariage, j’y crois et, en même temps, vu comment ça se passe souvent… Quand mon père a voulu épouser ma mère, il a fait construire une chapelle. Je trouvais ça vraiment mignon. Elle est partie avant. Il en a fait sa tombe." Et pourquoi pas un bébé ? "J’aimerais, mais avant je veux régler tous les soucis, mettre en place une carrière", explique le jeune homme.