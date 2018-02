"Elle n'a jamais été mon alter ego" : Véronique Sanson réagit (enfin) à la mort de France Gall

Elles ont aimé le même homme, Michel Berger, à quelques années d’intervalle. On les a longtemps dit brouillées, du moins pas vraiment en bons termes. A la mort de France Gall, le 7 janvier dernier, Véronique Sanson ne s’est pas exprimée dans les médias. Un silence ouvrant forcément la porte aux rumeurs.





C'est finalement dans une interview accordée au Courrier Picard, à l’occasion d’un concert à Amiens, que la chanteuse livre son sentiment sur la disparition de l’interprète de "Résiste" et "Babacar". Lorsque nos confrères lui suggèrent que France Gall était son "alter ego de la pop-rock à la française", elle coupe tout de suite :





"Non, elle n’a jamais été mon alter ego. Mon alter ego, c’était Michel Berger. On nous a toujours présentées, France et moi, comme des ennemies jurées, alors que ça n’est pas vrai du tout. Elle a tellement bien véhiculé les chansons de Michel, peut-être mieux qu’il ne l’aurait fait lui-même… Rien que pour ça, je lui tire mon chapeau."