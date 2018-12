Elle pesait 80 kilos à 18 ans : comment Vaimalama Chaves a vaincu son surpoids pour devenir Miss France 2019

Dans un entretien accordé il y a quelques semaines à l'AFP, Vaimalama révélait qu’elle pesait 80 kilos à l’âge de 18 ans. Et qu’elle en a perdu 20 depuis. "Il y a eu des surnoms qui m’ont particulièrement touchée, tels que ‘le monstre’, ou des propos comme ‘t’es grosse, t’es moche’, 'dans la vie il y a des gagnants et des perdants, et je ne veux pas de perdants dans ma famille.'"





Ces insultes, la jeune femme en a fait une force pour atteindre son but. "Quand on est en pleine construction identitaire, c'est vrai que ce n'est pas évident à assumer, mais aujourd'hui je suis reconnaissante d'avoir vécu ça pour être capable d'encaisser et d'être plus forte."





D'autant plus lorsque votre principal défaut est "la gourmandise", avoue-t-elle bien volontiers. Son péché mignon ? "J'adore les desserts, les fruits dans les tartes et les pâtisseries, et le chocolat en tout premier !".