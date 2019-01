Elle se déchaîne contre Trump et le shutdown : la rappeuse Cardi B en 5 coups d'éclat

Un seul album au compteur et déjà une multitude de records. Il aura fallu moins d'un an et demi à Cardi B pour devenir la nouvelle reine du rap US. En septembre 2017, elle prend à la petite chérie de l'Amérique Taylor Swift la première place du Hot 100 Billboard avec le morceau "Bodak Yellow". Historique pour celle qui devient instantanément la première rappeuse numéro un avec un titre chanté seule depuis Lauryn Hill 19 ans plus tôt. Forbes la place parmi les "moins de 30 ans qui vont changer la donne". L'année 2018 lui donnera raison : la rappeuse, née Belcalis Almanzar dans le Bronx, est l'artiste féminine à avoir vendu le plus d'albums aux Etats-Unis avec plus de 2 millions d'exemplaires. Son opus, "Invasion of privacy", a été streamé plus de 200 millions de fois la semaine de sa sortie. Un record encore une fois pour une artiste féminine.