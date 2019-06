Elle va faire ses débuts dans "Demain nous appartient" : qui est Emma Smet ?

Née en 1997 de l'union du chanteur David Hallyday et de la mannequin Estelle Lefébure, Emma Smet a une grande sœur, Ilona, et deux demis-frères, Cameron et Giuliano. Après le divorce de ses parents en 2001, elle grandit avec sa mère, loin de l'exposition médiatique liée à la famille Hallyday. Elle quitte ensuite la France pour aller suivre ses études secondaires à New York, puis poursuit des études de design à Londres, où vit son père.