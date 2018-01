Elle va "souiller notre famille royale" : des insultes racistes contre Meghan Markle ébranlent le patron du parti anti-immigration Ukip

Le malaise et la polémique montent. Le chef du parti eurosceptique britannique Ukip, Henry Bolton, 54 ans, était sur la sellette ce dimanche après la révélation de propos racistes tenus par sa petite amie Jo Marney, 29 ans, sur la fiancée du prince Harry, Meghan Markle. Elle va "souiller notre famille royale" avec "sa semence", a notamment déclaré la jeune femme dans des SMS envoyés à l’un de ses amis et publiés par The Mail on Sunday.