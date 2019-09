Ellie Goulding : son mariage digne de celui de Meghan et Harry, en présence de Katy Perry et des princesses Beatrice et Eugenie

C'est donc dans les rues d'York qu'il fallait être pour tenter d'apercevoir les héros du jour et leur liste de convives à faire frémir le tout Hollywood. Si le prince William et Kate, pour qui Ellie Goulding avait chanté "Your Song" lors de leur réception, tout comme le prince Harry et Meghan Markle, qui avaient pourtant invité la chanteuse à leur mariage, étaient absents, d'autres membres de la famille royale ont fait le déplacement. Sarah Ferguson, ex-duchesse d'York, et ses filles Beatrice et Eugenie ont défilé devant les centaines de badauds massés à l'extérieur de la cathédrale. Rien d'étonnant quand on sait que c'est Eugénie qui a fait se rencontrer les jeunes mariés lors d'un dîner.