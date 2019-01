Elodie Frégé : la drôle de demande en mariage à son Bachelor sur Instagram

Amoureux comme au premier jour. Elodie Frégé et Gian Marco Tavani ne cessent d'afficher leur bonheur sur les réseaux sociaux, quelques mois après l'officialisation de leur histoire devant les photographes du Etam Live Show. La gagnante de la "Star Ac 3" et l'ancien Bachelor de NT1 partagent photos et mots doux sur leurs comptes Instagram respectifs, n'ayant que faire des réactions des autres. Et ça fait donc des semaines que ça dure, à coups de "je t'aime", "amour" et d'émoji cœur qui font fondre les internautes.





Alors quand les mots passent à la vitesse supérieure, les cœurs s'enflamment. Et les commentaires s'emballent. Sous une photo postée par son compagnon mardi 29 janvier, la chanteuse de 36 ans passe à l'anglais pour faire la demande la plus importante de sa vie. "Épouse-moi, encore et encore et encore et encore", écrit-elle.