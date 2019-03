Elton John soutient l'appel au boycott lancé par George Clooney d'hôtels liés au sultan de Brunei

Elton John se joint à George Clooney. Le chanteur de "Your Song" ou "Candle in the Wind" a soutenu l'appel de l'acteur américain au boycott d'hôtels de luxe liés au sultan de Brunei, riche petit État pétrolier d'Asie du Sud-Est qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère, en invoquant la charia, la loi islamique.





Le Britannique, qui a épousé son compagnon David Furnish en 2014, a félicité sur Twitter le comédien "d'avoir pris position contre la discrimination anti-gay et le sectarisme qui sévit dans le pays de #Brunei - un endroit où les homosexuels sont brutalisés, voire pire - en boycottant les hôtels du Sultan." "Nous devons envoyer un message", a-t-il ajouté, affirmant que son mari et lui avaient "depuis longtemps refusé de séjourner dans ces hôtels et continuerons à le faire". Appelant à le "rejoindre" dans sa démarche, Elton John cite une liste d' "hôtels à boycotter", parmi lesquels The Dorchester et 45 Park Lane à Londres.