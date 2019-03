Emilia Clarke : la star de Game of Thrones révèle avoir survécu à deux AVC

C’est un secret qu’elle ne pouvait plus garder. Dans une tribune poignante publiée dans les colonnes du magazine américain The New Yorker cette semaine, la comédienne britannique Emilia Clarke, 32 ans, lève le voile sur les graves problèmes de santé qu’elle a traversés, dans le plus grand secret, au début de la décennie. Deux ruptures d’anévrisme, en 2011 et 2013, qui auraient pu mettre un terme à la carrière de l’interprète de Daenerys Targaryen dans "Game of Thrones".





Tout commence le 11 février 2011, au matin. "J’étais en train de préparer dans le vestiaire de la salle de gym quand j’ai senti un méchant mal de tête arriver", écrit la jeune femme. "J’étais soudain tellement fatiguée que j’arrive à peine à enfiler mes baskets. Quand j’ai commencé les exercices, j’ai dû me faire violence. Mon coach m’a demandé de faire la planche et j’ai immédiatement eu l’impression qu’un élastique me comprimait le cerveau (…) Je suis allée aux toilettes, je suis tombé sur les genoux et j’ai commencé à vomir violemment."