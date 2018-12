Emily VanCamp et Josh Bowman, stars de la série "Revenge", se sont dit "oui" dans la vraie vie

VIVE LES MARIÉS - En couple depuis six ans, fiancés depuis plus d'un an, les deux acteurs ont sauté le pas samedi 15 décembre lors d'une cérémonie aux Bahamas dont ils ont partagé des photos sur les réseaux sociaux.