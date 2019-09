"Emmenez-Moi" : Adjani replonge dans la musique

EMMENEZ-MOI - On n'entend pas souvent la voix d'Isabelle Adjani. Cette fois, elle se prête à la musique électro.

Isabelle Adjani, actrice de renom, prête sa voix à un groupe électro français, The Penelopes. Un court extrait de 51 secondes du titre "Meet me by The gates" a été dévoilé jeudi. Il est à préciser que l'actrice sera présente dans un seul single et non tout l'album. Ce dernier sortira le 25 octobre 2019 après son enregistrement au mythique studio d'Abbey Road à Londres. Le clip est en cours de finalisation et sera disponible dans deux semaines à peu près.



Ce vendredi 13 septembre 2019, Hélène Mannarino, dans sa chronique "Emmenez-moi", raconte le retour d'Isabelle Adjani dans la musique. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 13/09/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.