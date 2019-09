"Emmenez-Moi" : Soprano, "A la bien" au Grévin

EMMENEZ-MOI - Soprano a fait son entrée au musée Grévin. Le rappeur est bien placé à côté du piano d'Elton John, près de Johnny Hallyday et Edith Piaf.

Le dernier album de Soprano, "Phoenix", est sacré triple disque de platine. Il est normal qu'il laisse sa trace dans l'histoire de la musique en faisant son entrée au musée Grévin. Entouré de ses fans et de toute sa famille, le rappeur a découvert pour la première fois sa statue, bien placée à côté d'autres stars comme Johnny Hallyday et Edith Piaf. Cet événement a fait rebooster l'énergie du chanteur pour attaquer sa tournée des Zéniths et des stades.



