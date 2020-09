Emmy Awards : les séries "Succession" et "Watchmen" triomphent, Zendaya réalise un exploit

L'équipe a dédié sa récompense aux victimes du massacre d'au moins 300 noirs par des émeutiers blancs à Tulsa (Oklahoma) en 1921, un épisode central de la série. Regina King, actrice principale de Watchmen, arborait un t-shirt à l'effigie de Breonna Taylor, une Américaine noire tuée par la police et devenue l'un des symboles de "Black Lives Matter" , mouvement de contestation présent dans les esprits et les discours de nombreuses stars d'Hollywood cette année.

La série Watchmen et ses super-héros violents aux prises avec l'héritage raciste des Etats-Unis ont fait sensation dimanche aux Emmy Awards, équivalent des Oscars pour le petit écran américain qui ont cette année été remis à distance lors d'une cérémonie virtuelle, pandémie oblige. Elle a récolté quatre récompenses au cours de la soirée, onze au total si l'on ajoute les prix dans des catégories techniques remis plus tôt dans la semaine.

Succession a aussi été récompensée dimanche pour le meilleur acteur (Jeremy Strong), le scénario et la réalisation. La production canadienne Schitt's Creek, comédie canadienne sur une famille de privilégiés déchus réduits à vivre dans un motel délabré, a réussi le grand chelem côté comédie. Catherine O'Hara, est sacrée "meilleure actrice" dans une série comique, Eugene Levy ("meilleur acteur comique") puis son fils Daniel Levy, distingué pour le scénario et le meilleur second rôle.

A 24 ans, Zendaya est devenue la plus jeune comédienne à triompher aux Emmy Awards dans cette catégorie. L'ancienne égérie des séries pour la jeunesse de Disney a battu dans cette catégorie prestigieuse des stars aussi confirmées que Jennifer Aniston (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown) et Sandra Oh (Killing Eve).