Empêtré dans un scandale d’adultère, la star de "The Affair" Dominic West affole les tabloïds

Façon roman-photo, les deux acteurs anglais jouent les touristes masqués sur leur trottinette électrique et s’accordent une pause au restaurant, comme tout amoureux transi pourrait le faire. Mais plutôt que de faire rêver, cette dolce vita fait scandale outre-Manche. Car le héros de la série The Affair, dans laquelle il incarnait un homme adultérin, est marié… Ironie quand tu nous tiens.

C’est d’ailleurs sans son alliance qu’il a été photographié avec la jeune femme de 31 ans, vue dans Downton Abbey et Mamma Mia : Here We Go Again. Un détail que ne manque pas de souligner le DailyMail, si fier de son scoop qu'il a siglé "exclusivité mondiale" sur les réseaux sociaux. Et si les deux acteurs étaient en fait en plein tournage ? Ils ont débuté en juillet celui de la mini-série La Poursuite de l’amour, adaptation du roman de Nancy Mitford. Sauf que l'action se déroule dans l'Oxfordshire de l'entre-deux-guerres, loin donc de l'été indien de Rome où le masque est le nouvel accessoire à la mode.