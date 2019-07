Emprisonné en Suède depuis près d'un mois, le rappeur ASAP Rocky plaide non coupable à l'ouverture de son procès

L'affaire a été très médiatisée outre-Atlantique et a mobilisé bien au-delà du milieu du hip-hop. Une pétition en ligne a été signée par plus de 600.000 personnes et des artistes comme Justin Bieber ont appelé à sa libération avec le hashtag #FreeRocky. Kim Kardashian avait été plus loin et en avait appelé à Donald Trump, qui s'était fendu d'un tweet et d'un coup de fil aux autorités suédoises.





"Je viens de parler à Kanye West de l'incarcération de son ami ASAP Rocky. Je vais appeler le très talentueux Premier ministre de Suède pour voir ce que nous pouvons faire pour aider ASAP Rocky. Tellement de gens aimeraient le voir la situation se décanter vite !", avait-il écrit sur Twitter. Sans succès.