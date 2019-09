En colère, la fille d'Ariane Carletti dénonce ceux qui "capitalisent" sur la mort de sa mère

Elle est très en colère. La fille d'Ariane Carletti, du "Club Dorothée", a publié ce dimanche 8 septembre un long message où elle dénonce tous ceux qui profitent de la disparition de sa mère pour faire parler d'eux. "L’histoire de la fin de vie de ma petite maman a été récupérée par certains qui ne l’entouraient plus depuis un bon bout de temps. Nous souhaitons le plus possible nous protéger des paroles des gens en manque de médiatisation", a expliqué la jeune femme dans un long message.





Eléonore Sarrazin reproche à un média à qui elle a accepté de parler – "pas par envie de me mettre en avant, mais par décence pour le respect qu'elle avait pour son public" – d'avoir enregistré à son insu une conversation destinée à être privée. " Se servir de la peine de sa fille pour écrire un papier et se vanter d'avoir recueilli le témoignage le plus ému pour pouvoir faire du buzz, est le summum du manque de respect à ma maman", déplore la comédienne qui incarne Sabrina dans le feuilleton "Plus belle la vie". "Ma mère n'était pas malade depuis vingt ans. Je n'ai jamais prononcé ces mots", écrit-elle également.