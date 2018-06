En couple à l'écran dans la série culte "Game of Thrones", Kit Harington et Rose Leslie se sont mariés

Près de 200 amis et proches des deux comédiens étaient invités à assister à la noce. Emilia Clarke et Peter Dinklage, qui apparaissent également au casting de la série dans les rôles respectifs de Daenerys Targaryen et Tyrion Lannister ont fait leur apparition.





La saison finale de Game of Thrones est attendue pour 2019, mais aucune date officielle n’a encore été annoncée. Le tournage devrait se terminer très prochainement. À partir de novembre 2018, Kit Harington se produira dans la pièce True West, au théâtre à Londres. ,