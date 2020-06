VIDEO - Angèle, Lyna Khoudri, Freya Allan… découvrez la liste des artistes européennes de moins de 30 ans les plus influentes

Son succès ne se dément pas. La chanteuse belge Angèle a intégré la prestigieuse liste des 30 artistes européens de moins de 30 ans les plus influents, publiée tous les ans par le magazine Forbes. La jeune femme de 24 ans qui a vendu près de 730 000 exemplaires de son premier album Brol et remporté une Victoire de la musique pour sa tournée va bientôt s'attaquer au cinéma. En effet, la nouvelle égérie Chanel tiendra le premier rôle dans la comédie musicale Annette de Léos Carax aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver.

Le milieu du cinéma n'est pas en reste puisqu'on compte également dans ce classement cinq comédiennes. A commencer par la Franco-Algérienne de 27 ans Lyna Khoudri, lauréate du prix d'interprétation féminine à Venise pour Les Bienheureux et du César de la révélation pour son rôle dans Papicha ; Naomi Ackie, 28 ans, remarquée dans la série The End of the F**ing World et le film Star Wars, épisode IX : L'ascension de Skywalker ; Freya Allan qui, à 18 ans, s'est fait connaître du grand public grâce à son rôle dans la série de Netflix The Witcher ; la comédienne de théâtre d'origine ougandaise Sheila Atim, 29 ans ; et Bel Powley, 28 ans, que l'on verra prochainement dans The King Of Staten Island, réalisé par Judd Apatow.

La réalisatrice Tamara Kotevska (26 ans), l'autrice de théâtre Lucy Moss (26 ans) et la Suédoise Viktoryia Khromchanka (30 ans), co-fondatrice de Gigital, un site qui met en relation les musiciens avec les organisateurs d'événements culturels, font également partie du prestigieux classement.