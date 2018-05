EN DIRECT - Mariage du prince Harry et de Meghan Markle J-2 : derniers préparatifs, derniers rebondissements... on vous dit tout

EDITION SPÉCIALE : TF1 et LCI proposeront plus de 5 heures de direct, samedi à partir de 10h avec Pascale de la Tour du Pin et Julien Arnaud (ci-dessous). La retransmission de la cérémonie à partir de 12h sera présentée par Anne-Claire Coudray et Gilles Bouleau. TF1 prolongera cette programmation royale avec un documentaire à 15h30, suivi du magazine de reportage 50' Inside qui sera consacré à la monarchie britannique.

En attendant, nous avons soumis Julien Arnaud à une interview 100% mariage princier.