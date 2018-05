EN DIRECT - Mariage princier J-2 : Meghan Markle confirme que son père ne sera pas présent

A royal cup of tea.

Le saviez-vous ? Des mois avant de rencontrer la reine et de prendre le thé avec sa majesté, Meghan Markle a affiné son art de tenir sa tasse comme une princesse dans un salon près de Los Angeles. Quelles règles faut-il respecter ? "L'anse de la tasse doit toujours être positionnée à trois heures, et la petite cuillère de 6 à 12 heures", selon le propriétaire du salon de thé qui sert et éduque ses clients en queue de pie et gants blancs. Les erreurs à ne surtout pas commettre ? Poser sa tasse devant soi ou la tenir trop près. Quant au petit doigt levé ? "C’est en option" , estime l’expert.

Bon courage Meghan !