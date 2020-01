EN DIRECT - #MEGXIT : Harry et Meghan renoncent au titre d'altesse royale

COMMUNIQUÉ DE LA REINE





Alors que les tabloïds britanniques indiquaient que Charles, William et Harry étaient tous repartis séparément de Sandringham, un communiqué de Buckingham précise qu'Elizabeth II "s'accorde avec Harry et Meghan sur une "période de transition". "Ma famille a eu une discussion très constructive à propos de l'avenir de mon petit-fils et de sa famille. Ma famille et moi-même nous soutenons le souhait de Harry et Meghan de créer une nouvelle vie, en tant que jeune famille. Bien que nous aurions préféré qu'ils restent des membres de la famille royale à temps complet, nous respectons et comprenons leur choix d'une vie plus indépendante tout en restant une partie importante de ma famille", écrit la reine Elizabeth II.