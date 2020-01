EN DIRECT - #MEGXIT : le prince William "attristé" par l'évolution de sa relation avec Harry

La reine demande à la famille royale une "solution" rapide. Les équipes de la reine, de son fils Charles et des fils de ce dernier, William et Harry ont pour instruction de travailler "à un rythme soutenu" pour trouver des "solution", selon une source au palais de Buckingham citée par Sky News et l'agence Press association. Une issue est attendue "en quelques jours, pas semaines", leur a rapporté cette source.

Parce que rire un peu ne fait pas de mal, on vous propose de découvrir l'hilarant compte Instagram de Gary Janetti qui se glisse dans la peau du prince George. Toujours taquins, les posts sont pensés comme une espèce de journal intime du futur roi. "Au moins, tu pourras jouer ton propre rôle dans 'The Crown'", lance ici à sa tante Meghan le double fictif du fils de Kate et William.

Jouer aux princes oui, mais pas trop non plus. Si c'est tout à leur honneur de vouloir s'offrir une vie plus calme loin de la pression des tabloïds, l'entre-deux inédit qu'ils envisagent de créer s'attire déjà les foudres au Royaume-Uni.

L'affiche du film d'horreur de Jordan Peele "Get Out", revue et corrigée à la sauce famille royale par les internautes, ça donne ça :

Non, Oprah Winfrey n'a pas conseillé Meghan et Harry sur leur décision de prendre de la distance avec la famille royale. La célèbre animatrice est revenue sur la rumeur lancée par "Page Six". "Meghan et Harry n'ont pas besoin de mon aide pour trouver ce qu'il y a de mieux pour eux", a-t-elle assuré au magazine "People" . "Je tiens à eux deux et je soutiens toutes les décisions qu'ils prennent pour leur famille."

"Ils n'ont même pas prévenu la Reine !" Le Royaume-Uni est sous le choc après l'annonce du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, de se mettre en retrait de la famille royale. Le choc est tel qu'il a relégué au second plan la crise du Brexit, et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après trois ans et demi de déchirements. Plutôt que le Brexit, c'est désormais le "Megxit" - contraction de Meghan et Exit - qui domine désormais dans les médias - même l'austère Financial Times -, après l'annonce qui a pris tout le monde de court, jusqu'à la reine Elizabeth II, 93 ans, grand-mère de Harry, et le prince héritier Charles.

"Nous avons l'intention de renoncer (au rôle de) membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine", ont annoncé dans un communiqué le petit-fils d'Elizabeth II et son épouse le 8 janvier dans la soirée.