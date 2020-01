EN DIRECT - #MEGXIT : réunion de crise ce lundi pour les membres de la famille royale

"Ils n'ont même pas prévenu la Reine !" Le Royaume-Uni est sous le choc après l'annonce du prince Harry et de son épouse Meghan Markle, de se mettre en retrait de la famille royale. Le choc est tel qu'il a relégué au second plan la crise du Brexit, et la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne après trois ans et demi de déchirements. Plutôt que le Brexit, c'est désormais le "Megxit" - contraction de Meghan et Exit - qui domine désormais dans les médias - même l'austère Financial Times -, après l'annonce qui a pris tout le monde de court, jusqu'à la reine Elizabeth II, 93 ans, grand-mère de Harry, et le prince héritier Charles.

"Nous avons l'intention de renoncer (au rôle de) membres senior de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant à soutenir la reine", ont annoncé dans un communiqué le petit-fils d'Elizabeth II et son épouse le 8 janvier dans la soirée.