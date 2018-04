EN DIRECT - On connaît le prénom du Royal Baby 3 : bienvenue à Louis Arthur Charles !

SAME OLD, SAME OLD





Les jours passent et se ressemblent... Quatre jours après la naissance du royal baby, le petit prince n'a toujours pas rencontré son grand-père le prince Charles (en vacances en Ecosse) ni son arrière-grand-mère la reine Elizabeth II (en villégiature à Windsor aux côtés de son époux convalescent).





A Londres, les bookmakers ont eu quelques sueurs froides hier après un flux de paris en faveur du prénom Albert. En cause ? Un bug technique sur le site de la famille royale qui renvoyait en fait vers la page du prince Albert époux de la reine Victoria. On cherche des indices là où peut bien en trouver !