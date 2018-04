EN DIRECT - Kate et William ont présenté le Royal Baby 3 !

Il est né le divin enfant ! Kate Middleton a donné naissance ce matin à 11h01 à un petit garçon dans la Lindo Wing du St Mary's Hospital à Londres, a annoncé Kensington Palace. L'enfant et sa mère vont bien, affirme le palais. Le bébé, dont le nom sera annoncé "en temps voulu", pèse 3,8 kg. La duchesse de Cambridge avait été admise à la maternité tôt lundi matin.





Ce troisième enfant, dont on ne connaît pas encore le nom, a vu le jour dans le même hôpital que son frère le prince George, sa soeur la princesse Charlotte, son père le prince William et son oncle le prince Harry. Né ce lundi, il est arrivé pile à la fin du terme (prévu ce 23 avril) contrairement à ses aînés qui s'étaient faits un peu plus désirer.