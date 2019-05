Royal Baby : Kate et William ont enfin rencontré le petit Archie... mais sans leurs enfants

LES CONFIDENCES DE HARRY SUR SA MÈRE DIANA





Dans les colonnes du magazine People, un vétéran de 31 ans s'est confié sur sa rencontre avec le prince Harry, dans le cadre de son déplacement aux Pays-Bas pour les Invictus Games, une compétition sportive créée pour les soldats blessés. Les deux hommes, au cours d'une balade en vélo, ont notamment pu échanger sur la paternité.





"Le prince Harry m'a dit à quel point la naissance de son fils a été un moment unique, comment s'occuper d'un si petit enfant était sa nouvelle priorité (...) Mais surtout, il m'a dit qu'il avait été bouleversé par le miracle de la vie et il réalise que son fils rend beaucoup de gens heureux. Il m'a aussi confié qu'il était très content que son garçon soit très calme pour le moment, et de ne pas faire trop de plans car on ne peut pas prévoir quand le bébé arrive."





Les deux hommes auraient également échangé sur le deuil : "Nous avons parlé de notre vécu, celui d'avoir perdu notre maman. Il m'a dit que perdre une mère est comme ne plus se sentir en sécurité, on a besoin de cela en tant que fils et comment tout s'effondre quand on perd sa mère. À travers son travail, il a parlé à beaucoup de personnes qui ont perdu un membre de leur famille et quand il entend leur histoire, il m'a dit qu'il se sent moins seul". Des confessions touchantes...