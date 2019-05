EN DIRECT - Royal baby : Meghan aurait finalement accouché dans un hôpital londonien, le prénom de l'enfant se fait attendre

FIER GRAND-PÈRE





Voilà une réaction qu'on n'attendait pas spécialement, celle de Thomas Markle. Le père de Meghan s'est dit "fier que son petit-fils soit né au sein de la famille royale britannique". "Je suis sûr qu'il grandira pour servir la couronne et les Britanniques avec grâce, dignité et honneur. Que Dieu bénisse cet enfant. Je lui souhaite d'être en bonne santé et heureux. Mes félicitations à mon adorable fille la duchesse Meghan et au prince Harry, et que Dieu sauve la reine", a-t-il déclaré au Sun.