EN DIRECT - Royal baby : Meghan et Harry présentent leur petit garçon

ALEXANDER OU SPENCER ?





Les bookmakers avaient misé sur une fille s'appelant Grace ou Allegra. Manque de bol, c'est un garçon qui est né hier ! Alors les paris ont repris de plus belle du côté des prénoms masculins. Chez Ladbrokes comme chez William Hill, Alexander fait la course en tête devant James, Arthur et Spencer.





Mais on a des doutes sur Alexander, déjà prénom du fils aîné du prince Carl Philip de Suède et de la princesse Sofia. Arthur est celui du fils de Pippa Middelton et James est celui d'un ancien amant de Lady Di qui a longtemps été désigné comme le véritable père de Harry par la presse à scandales.





On opte donc pour Spencer, qui serait un doux hommage à la défunte mère du jeune papa. Rappelons qu'avant de devenir princesse de Galles, elle s'appelait Diana Spencer.