EN DIRECT - Miss France 2020 : qui succédera à Vaimalama Chaves ? Suivez le concours avec nous !

Et si Ophély Mézino était sacrée Miss Monde samedi ?

Elle fait déjà partie du top 40, sur 120 candidates. On est persuadé qu'Ophély Mézino peut devenir la première Française sacrée Miss Monde après Denise Perrier en 1953. On vous explique pourquoi 👇👇👇

ON Y CROIT

Avant de rendre son titre ce soir, Vaimalama Chaves a fait ses adieux à Miss France avec un tendre message posté sur Instagram depuis Marseille. "Merci de m’avoir permis de vivre une année pleine d’étoile. Ce soir je me pose sur la lune et je regarderai le temps peindre une nouvelle toile", a-t-elle écrit.

Elles ont noté la date dans leur calendrier depuis des semaines. Les 30 candidates à l'élection de Miss France 2020 s'apprêtent à vivre, ce samedi 14 décembre, la soirée pour laquelle elles se préparent intensivement depuis un mois. En direct du Dôme de Marseille, elles feront le tour du monde lors d'un spectacle de plus de 3h animé par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, directrice générale de l'Organisation Miss France.

Un peu après minuit, Vaimalama Chaves viendra sacrer la nouvelle reine de beauté des Français en lui déposant symboliquement la couronne sur la tête. Un bijou appelé "Rouge Rubis", inspiré par la Tahitienne dont on vous avait livré les secrets de fabrication. Alors, prêts pour l'événement le plus glamour de l'année ? Venez, on vous emmène en coulisses !