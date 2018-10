"Nous avons chacun notre Aznavour intime" : revivez l'émouvant hommage rendu au chanteur aux Invalides

"L'ENFANT DU PAYS QUI SE DRESSE"





"De l'Arménie, il fut le fils, l'ami, l'ambassadeur mais aussi l'enfant prodigue lorsqu'en 1988 il vint au secours des sinistrés du séisme" a rappelé Emmanuel Macron, avant d'ajouter : "ce fut le début de son engagement et il ne devait plus cesser." Et de poursuivre : "Mais il fut plus encore pour l'Arménie et les Arméniens, pour ce peuple meurtri, exilé, ignoré et parfois même méprisé, il fut l'enfant du pays qui se dresse, droit comme un I et qui chante comme si sa vie en dépendait."