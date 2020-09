En guerre pour le contrôle de sa musique, Kanye West annonce qu’il va rencontrer Vincent Bolloré

Kanye West se déchaîne de nouveau sur Twitter. Et cette fois, c’est pour une histoire de gros sous. Depuis le début de la semaine, le rappeur candidat à l'élection présidentielle américaine multiplie les messages au sujet de sa situation contractuelle. Dans un tweet publié lundi, il affirmait qu’il ne "publierait plus de musique tant qu’il n’en aurait pas terminé avec (s)es contrats avec Sony et Universal", deux majors qui détiennent respectivement son back catalogue et la distribution de ses disques.

Dans un autre message un brin surréaliste, Kanye West a comparé l’industrie du disque et la NBA, le championnat de basket nord-américain, à "des navires esclavagistes modernes". N’ayant reçu aucune nouvelle des majors concernées, il a publié mardi le contenu d’une série d’échanges avec l’un de ses conseillers. Alors que ce dernier lui suggérait de négocier la création d’une joint venture avec Universal, le rappeur milliardaire a tranché : "Je ne suis ouvert à aucune forme de business avec Universal ou Sony".