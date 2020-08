Ariana Grande et Lady Gaga livrent un show masqué aux MTV Video Music Awards

PREVENTION - Les deux chanteuses ont livré une prestation qui marquera l'histoire de la télévision américaine, dimanche 30 août, en se produisant masque sur le visage pour sensibiliser le public aux règles à adopter face au coronavirus. "Portez un masque, c'est un signe de respect", a martelé la Mother Monster au moment de recevoir un prix.

The show must go on. Même au milieu d'une pandémie mondiale. Deux mois tout pile après les BET Awards qui se sont tenus virtuellement, les MTV Video Music Awards ont repris leurs droits avec une cérémonie hybride mêlant performances live à différents endroits de New York et segments enregistrés. L'ensemble a été diffusé en direct dimanche 30 août dans le plus pur respect des gestes barrières. Les cris du public ont été remplacés par des applaudissements en boucle piqués à d'autres soirées. De quoi rendre moins gênants les apparitions sur scène des grands vainqueurs de la soirée. Enfin, pour ceux qui avaient pu faire le déplacement. Lady Gaga a fait partie de ceux-là et n'a, comme à son habitude, pas lésiné sur les moyens.

9 looks, 5 masques différents pour Gaga

Privée de tournée mondiale par le coronavirus, la Mother Monster a chanté pour la première fois en direct les chansons de son album Chromatica sorti au printemps dernier. Un medley de 9 minutes des plus entraînants, qui a donné un aperçu de ses futurs concerts - avec un étonnant piano en forme de cerveau - et qui l'a réunie avec Ariana Grande pour leur duo Rain on me. Le détail qui tue ? Les masques qu'elles portaient toutes les deux, ainsi que leurs danseurs, sur le visage, tout en enchaînant les chorégraphies.

Les plus mauvaises langues martèleront que les deux artistes étaient en playback et que leurs masques n'étaient qu'accessoires. Faux pour tous ceux qui ont écouté la version studio du morceau - bien différente de la prestation livrée par les deux artistes. Au-delà de l'aspect visuel, Ariana Grande et Lady Gaga ont assumé leur rôle d'exemples en rappelant que le port du masque était une nécessité pour sauver des vies face au coronavirus. Impliquée dans la lutte contre la maladie, l'interprète de Poker Face avait organisé un grand concert virtuel pour récolter des fonds et avait interpellé le président français Emmanuel Macron. Plus de 183.000 Américains ont succombé au Covid-19 et les contaminations approchent les 6 millions aux Etats-Unis.

Alors toute la soirée, Lady Gaga a joint l'utile à l'agréable et est apparue avec un masque différent à chaque nouvelle sortie sur scène. Au moment de recevoir le premier Tricon Award de l'histoire des VMAs, la chanteuse a eu une pensée pour "tous ceux qui sont chez eux". "L'année n'a pas été facile pour beaucoup de personnes. Ce que je vois dans le monde, c'est un triomphe massif du courage (...). Je sais qu'une renaissance est en approche et que la colère divine de la pop culture va vous inspirer", a-t-elle déclaré, avant de conclure : "Et je vais peut-être sonner comme un disque rayé mais portez un masque, c'est un signe de respect". Le message est passé.

Delphine DE FREITAS