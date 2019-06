En vacances dans le sud de la France, Barack et Michelle Obama rejoignent le chanteur Bono du groupe U2 pour une virée dans le village d'Èze

En vacances en France, Barack et Michelle Obama rejoignent leurs amis. Ce vendredi, l'ancien couple présidentiel américain a été aperçu dans les rues de la commune d'Èze, dans les Alpes-Maritimes, en bonne compagnie. En effet, le chanteur Bono et le guitariste The Edge du groupe U2 ont rejoint la petite famille pour une virée dans les ruelles du petit village médiéval des Alpes-Maritimes perché dans les collines. Barack et Bono portaient un simple T-shirt et pantalon noir, tandis que l'ancienne First Lady avait choisi une longue robe décolletée couleur rouille, réfugiée sous son chapeau et ses lunettes de soleil. L'épouse du rockeur, Ali Hewson, était elle aussi de la partie.





Barack, Michelle, leurs filles Malia et Sasha ont déjeuné avec Bono, sa femme, et The Edge au très chic restaurant La Chèvre d'Or, qui figure dans le Guide Michelin. Barack Obama n'a jamais caché son admiration pour la musique de U2. A plusieurs reprises, l'ancien chef de l'Etat a utilisé le tube intitulé "City of Blinding Lights" dans le cadre de ses campagnes présidentielles de 2008 et 2012.