Très discrète sur sa grossesse, Gigi Hadid montre pour la première fois son ventre à ses fans

Jusqu'ici, elle était restée très discrète. Gigi Hadid a enfin donné un petit aperçu de son ventre arrondi durant un live sur son compte Instagram ce mercredi 15 juillet. La mannequin âgée de 25 ans attend en effet son premier enfant avec son compagnon, le chanteur Zayn Malik et ex-membre du groupe One Direction. Si elle a officialisé sa grossesse dans l'émission "The Tonight Show" de Jimmy Fallon le 1er mai dernier, la sœur de Bella Hadid n'a posté aucune photo d'elle enceinte.

Alors que les célébrités ont l'habitude de tout partager avec leurs abonnés, Gigi Hadid a expliqué pourquoi elle avait choisi de ne pas aborder son quotidien de future maman. "Je suis reconnaissante de tous les commentaires positifs et de toutes les questions sur notre santé, tout va bien, je vous aime", a-t-elle commencé. "Manifestement, je pense que beaucoup de gens sont confus parce que je ne partage pas plus, mais, je suis enceinte au milieu d’une pandémie. Évidemment, ma grossesse n’est pas ce qu’il y a de plus important dans le monde", a poursuivi la jeune femme qui a également évoqué le mouvement Black Lives Matter.