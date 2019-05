Enfant de Meghan et Harry : combien de temps avait-il fallu attendre le prénom des précédents "royal babies" ?

En Grande-Bretagne, le suspense est insoutenable. Si Meghan Markle a (enfin) accouché ce lundi, on ne connait toujours pas le prénom du couple royal. D'ailleurs, Meghan et Harry n'ont rien fait d'ordinaire pour cette naissance. Rompant avec la tradition, le prince Harry et son épouse Meghan ont annoncé la naissance de leur enfant sur Instagram. Cependant, s'ils se veulent modernes, ils devront aussi respecter des règles parfois ancestrales.





Il fut un temps où le ministre de l'Intérieur était censé assister à la naissance pour s'assurer de la légitimité de l'enfant. Heureusement pour Meghan, cette tradition n'a plus cours depuis 1936 et la naissance de la princesse Alexandra, la cousine de la reine Elizabeth II. Le prince Harry a assisté à la naissance de son enfant, à l'image de son frère William qui était présent lors des naissances de ses trois enfants.