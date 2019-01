Enquête pour viol : Chris Brown dénonce "un tas de mensonges" et insulte son accusatrice

Il a quitté les locaux du 1er district de la police judiciaire de Paris sans faire l'objet de poursuites à ce stade. Chris Brown a retrouvé mardi soir sa liberté de circuler et de communiquer publiquement après 24 heures de garde à vue pour "viol aggravé" et "infractions à la législation sur les stupéfiants". Des affabulations selon le chanteur, qui a dénoncé les faits qui lui sont reprochés dans une série de posts Instagram publiés mardi 22 janvier. "Cette sal*** ment !", écrit-il sur Instagram. "Je vais le dire clairement... Tout ceci est faux et c'est un tas de mensonges ! Jaaamaaaiiis !!!", poursuit-il dans un texte écrit en lettres capitales.





Le jeune homme de 29 ans affirme que cette affaire est "tellement irrespectueuse" pour sa fille Royalty, née en 2015, et sa famille. "C'est contre ma personne et ma morale", martèle-t-il dans le même message, avant de partager des publications de médias relatant sa libération. Il poursuit dans sa story Instagram en partageant un gif d'un petit garçon au regard étonné, légendé "moi quand j'entends n'importe quoi sur Chris".