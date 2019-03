Contraint de rembourser 30 millions d'euros à une banque, Enrico Macias dénonce une "escroquerie"

Enrico Macias est dans la tourmente. Le chanteur français va devoir rembourser 30 millions d'euros à la liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg, comme l'a confirmé ce jeudi la justice luxembourgeoise. Condamné en première instance en 2014 à rembourser cette somme, une décision confirmée en appel en 2017, son pourvoi en cassation a été rejeté comme l'a indiqué à l'AFP Me Yvette Hamilius, liquidatrice de la banque Landsbanki Luxembourg.





"Cette décision est un désastre pour notre client", a réagi de son côté l'avocat luxembourgeois du chanteur, Me Pierre Hurt, sur les ondes de la radio luxembourgeoise RTL. Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Ghrenassia, avait emprunté en 2007 la somme de 35 millions d'euros auprès de Landsbanki Luxembourg. Mais la banque a fait faillite un an plus tard, sur fond de crise financière et de nationalisation de sa maison-mère.





En 2007, le chanteur souhaite rénover sa villa de Saint-Tropez. Le souci c'est que les banques françaises refusent de lui prêter cinq millions d’euros. Il entre en contact avec la Landsbanki Luxembourg qui lui propose un crédit de 35 millions d’euros : neuf millions en liquide, et le solde placé essentiellement en contrats d’assurance-vie. En échange, il gage sa propriété. "Pour moi c'était une banque d'Etat, comme la Banque de France, j'avais une confiance illimitée", avait confié le chanteur en mai 2017.