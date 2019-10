Entre Lily Allen et David Harbour ("Stranger Things"), ce n'est pas du cinéma

AMOUREUX - Après des semaines de rumeur, la chanteuse britannique a officialisé sur ses réseaux sociaux sa romance avec l'interprète de Hopper dans la série fantastique de Netflix. Tout ça après que le couple a été surpris en pleine "session baisers" dans les rues de New York.

Ils ne se cachent plus. Lily Allen et David Harbour ont été photographiés main dans la main dans les rues de New York le week-end dernier, confirmant ce qui se murmurait depuis des semaines. Oui, l'interprète de "Smile" et la star de "Stranger Things" sont amoureux et le font savoir, n'hésitant pas à s'embrasser en public comme la majorité des couples.

Sur les clichés publiés lundi 14 octobre par le DailyMail, les tourtereaux se baladent dans le quartier de Soho. Sans se soucier des paparazzi non loin d'eux.