Entre traditions et cadeaux ridicules, à quoi va ressembler le premier Noël de la duchesse Meghan ?

Qui dit famille royale britannique dit plats typiquement british. La veille de Noël, les invités prennent traditionnellement le thé - Earl Grey - accompagné de "jam penny", des petits sandwiches au beurre et à la confiture de la taille d'une vieille pièce, de scones, et d'un large gâteau (au miel, pain d'épices ou génoise à la crème). Rendez-vous à 20 heures pour l'apéritif. Elizabeth II opte pour son cocktail préféré, le Zaza, mêlant gin et Dubonnet. Le prince Charles préférera un cherry brandy, une eau-de-vie à la cerise, tandis que ce sera un cidre local pour le prince Harry, fervent admirateur de cette boisson avec son frère aîné.





Comme pour les dîners officiels, le menu est écrit en français. Que ce soit pour le réveillon ou le déjeuner de Noël, on ne change pas une équipe qui gagne : dinde, saucisses entourées de bacon, choux de Bruxelles aux marrons, purée de pommes de terre, pommes de terre sautées, carottes et panais sautés. Un seul ingrédient interdit ? L'ail, à la demande de la reine. Le 25, le chef cuisinier vient couper la bête devant les convives.





Le matin de Noël, c'est évidemment un petit déjeuner anglais qui est servi. Mais pour les hommes uniquement, selon un ancien chef de la reine. Pendant qu'ils dégustent oeufs, bacon et champignons dans la salle à manger, les femmes se font servir fruits, toasts et café dans leurs chambres. Enceinte de son premier enfant, Meghan fera attention à se pas approcher la charcuterie et s'éloigner du pudding de Noël (gâteau trempé dans le brandy) et se contentera d'un mocktail - cocktail sans alcool. On a même quelques recettes à lui donner.