Entretien avec Timothée Chalamet, la tête d'affiche du film "My Beautiful Boy"

À 23 ans, il est aujourd'hui l'un des acteurs le plus en vue d'Hollywood depuis sa nomination aux Oscars en 2018. Il a aussi passé toutes ses vacances en Auvergne. Le franco-américain Timothée Chalamet est sur notre plateau pour faire la promotion de "My Beautiful Boy". Un film dans lequel il incarne avec une maturité rare un jeune drogué.



