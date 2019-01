Erwan, candidat transgenre de "Secret Story", est papa d'une petite fille

Alors âgé de 18 ans, il avait participé au programme avec l'un des secrets les plus touchants : "J'ai décidé de changer de sexe". "C'était une belle expérience humaine. C'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire, et je pense que j'aurais eu beaucoup de regrets si j'avais refusé de le faire. J'ai essayé de délivrer un message de tolérance et je pense avoir réussi", témoignait-il auprès de Voici en 2017. "Quand on se lance dans ce genre de parcours, je peux vous assurer qu'il n'y a aucun doute possible, et puis c'est tellement long. Mais quand on arrive au bout du tunnel, on est enfin heureux", commentait-il.