"Est-ce que je me la raconte ? Oh que oui" : Diane Kruger exhibe ses abdos retrouvés 4 mois après son accouchement

Il y a ceux qui l'applaudiront. Ceux qui la jalouseront. Et ceux que la vue de sa photo déprimeront. Mais vous savez quoi ? Diane Kruger s'en moque. C'est avant tout pour elle qu'elle a choisi de partager sur Instagram un cliché de ses abdos retrouvés, quatre mois seulement après la naissance de sa petite fille. "Est-ce que je me la raconte ? Oh que oui ! Parce que j'ai travaillé dur pour les voir revenir. Je ne pensais pas que c'était possible après avoir eu un bébé et certainement pas à mon âge", écrit l'actrice allemande de 42 ans.





Elle remercie Hannah Bower, une gourou du fitness suivie par un demi-million de personnes sur le réseau social, "d'avoir partagé son parcours et de l'avoir aidé à se motiver". Elle s'est entraînée à son rythme, suivant sans doute à la lettre les exercices proposés dans le cadre du programme "La sueur, c'est de l'or". Des sessions de quatre, cinq ou huit semaines pour tonifier ses muscles.