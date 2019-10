Estelle Mossely annonce sa grossesse… et sa séparation d'avec Tony Yoka

THE END - La championne olympique des Jeux de Rio en 2016 a annoncé à ses abonnés Instagram qu'elle se séparait de son compagnon, le boxeur Tony Yoka. Le couple attend son deuxième enfant.

"Ce post sera l’occasion de partager avec vous 2 choses. Tout d’abord, fruit d’une réelle volonté pour Tony et moi et en laissant les choses se faire naturellement je vous annonce une heureuse nouvelle. Nous voulions apporter à notre fils Ali une expérience supplémentaire dans sa vie, celle d’être grand frère. Aujourd’hui la machine est lancée et je prie pour que l’être que j’ai dans mon ventre soit ma deuxième plus grande fierté", révèle la sportive en légende d'une photo où on peut voir son ventre légèrement arrondi.

C'était un couple qui faisait rêver. La boxeuse Estelle Mossely a annoncé sur son compte Instagram qu'elle se séparait de son compagnon, Tony Yoka. Présenté comme le couple en or, les deux boxeurs médaillés olympiques aux JO de Rio de 2016 s'étaient mariés le 2 août 2017. Ils sont également les parents d'un petit Ali, né un an plus tard. Actuellement en déplacement au Congo, pays dont est originaire son père, Estelle Mossely a posté un long message pour annoncer la mauvaise nouvelle, mais également pour révéler qu'elle attendait leur deuxième enfant.

Un heureux événement qui arrive cependant à un moment compliqué pour le couple. "Ensuite, une bonne nouvelle s’accompagnant aussi, parfois, de son lot de déception, je vous annonce aujourd’hui ma séparation avec Tony Yoka. Cette décision, quelle qu’en soit la raison, est une décision douloureuse. Mais la femme que je suis ne peut que rester fidèle à ses valeurs et à son éducation", poursuit la jeune femme âgée de 27 ans sans en dire plus.

"Érigée en tant que 'couple en or' après les Jeux, notre histoire a été vraie et sincère, mais la vie ressemble beaucoup au sport et il est plus dur de rester en haut que de monter. Je me retire du jeu car je n’ai jamais considéré la vie comme un jeu", admet Estelle Mossely. "Et finalement, dans toute ma petite vie, plus la chute a été dure plus la victoire a été belle. C’est certainement la chute la plus dure que j’ai connue alors je ne peux que penser qu’une fois passée, ce sera magnifique. Je lui souhaite le meilleur dans sa carrière", conclut-elle à l'adresse de Tony Yoka qui, de son côté, n'a pas encore fait de commentaire.